Польща готує танкову коаліцію для України: серед партнерів – Туреччина

У Польщі заявили про створення коаліції країн-донорів сучасного бронетанкового озброєння для України. До переліку партнерів, ймовірно, увійде Туреччина.

Ще більше танків Leopard

Про ініціативу повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він зауважив, що було проведено перемовини країн, які мають на своєму озброєнні танки Leopard 2А4.

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З моєї ініціативи ми провели переговори серед країн із танками Leopard 2A4, щоб спільно створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України,

– написав Блащак.

При цьому офіційного переліку держав як потенційних партнерів оприлюднено не було. Однак припустити, хто увійде до коаліції можна за фото, яке польський міністр додав до публікації.

Маріуш Блащак на фоні прапорів країн, які можуть створити танкову коаліцію / Фото твіттер міністра

Всього на фото 9 стягів, один із яких неможливо ідентифікувати. До переліку увійшли: НАТО, Іспанія, Швеція, Норвегія, Британія, Канада, власне Польща і, щонайдивовижніше, Туреччина.

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Польща, крім 14 танків Leopard, передасть ще 60 своїх танків PT-91 Twardy. Захисники вже використовують цю бронетехніку на полі бою.

Міжнародні партнери поступово ухвалюють рішення щодо передачі західних танків для України. Наразі відомо, що Захід пообіцяв надати для ЗСУ 321 важкий танк.

Велика Британія ж готує до відправлення в Україну Challenger 2. Міністр оборони країни Бен Воллес сказав, що ЗСУ нададуть ескадрилью цих танків – 14 одиниць.

США погодилися передати Україні танки Abrams. Однак, через кілька місяців.

Проте Leopard від Німеччини та європейських союзників нададуть найближчим часом.

Допомога Туреччини у цьому питанні може бути відчутною, оскільки, як відомо з відкритих джерел, на озброєнні цієї країни стоїть понад три сотні танків Leopard 2.

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Хто готовий надавати танки Leopard 2 Україні / Інфографіка 24 Каналу