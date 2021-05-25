Польща хоче дослідити "чорні скриньки" літака, з якого зняли Протасевича

У МЗС Польщі хочуть отримати доступ до бортових самописців з літака компанії Ryanair. Саме це повітряне судно розвернули до Мінська начебто через загрозу вибуху. Вже у столиці Білорусі з літака зняли Романа Протасевича.

Про такі наміри Польщі повідомив заступник глави МЗС Марчін Пшидач. Дипломат наголосив, це допоможе зрозуміти, що відбувалось у літаку 23 травня.

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Польща хоче з'ясувати, що відбувалось на борту

У Варшаві досі не можуть зрозуміти, чому літак, який вже був фактично на кордоні з Литвою, розвернули аж до Мінська.

Потрібно з'ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, як виглядало спілкування з наземними службами. Все це можна буде з'ясувати за допомогою доказової бази,

– зауважив Пшидач.

Низка країн зупинила авіасполучення з Білоруссю

Зазначимо, що після резонансного інциденту з засновником NEXTA десятки великих авіакомпаній світу відмовились здійснювати рейси до Білорусі чи над її територією. Відповідне рішення ухвалила і низка країн світу. 25 травня рішення припинити авіасполучення з Білоруссю ухвалила і Україна.

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