Україна просить Польщу збивати російські ракети: важливо захистити газосховище в Стрию

Володимир Зеленський розповів, що Україна просила Польщу збивати російські ракети, які летять у її напрямку. Зокрема, це потрібно, щоб захистити від російських ударів газосховище у Стрию Львівської області.

Україна не має достатньої кількості систем ППО, тому попросила Польщу захистити газосховище. Про це Володимир Зеленський розповів під час пресконференції на Закарпатті.

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Зеленський про важливість Стрийського газосховища

Президент України наголосив на тому, що від Стрийського газосховища залежить те, в яких умовах українці проведуть цю зиму.

З Польщею у нас добросусідські відносини. Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше, особливо взимку,

– каже Володимир Зеленський.

Наразі Польща не збиває ракет, які летять в її напрямку. Зеленський припускає, що вона зробить це тільки після того, як її підтримає НАТО.

Зеленський зауважив, що домовлявся із колишнім генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про направлення до Польщі літаків Альянсу. Тоді Варшава могла передати Україні МіГ-29, проте чомусь не зробила цього.