Поляки налякані, – політолог розніс ідею Варшави про захист Заходу України

Протиповітряна оборона Польщі може захистити західну частину України від російських ракет та дронів. Однак є сумніви, що вони мають намір допомогти Україні, а не захистити свій кордон.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що якщо Польща має сили і засоби для захисту від ворожих цілей, хай передасть їх Україні, щоб вона сама себе захищала. Бо наразі 50 літаків лежать десь на депозиті, але Україна не може ними скористатися через їх "заморозку".

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Не сіра зона

Поляки дуже стурбовані та налякані, вони бояться. Давидюк вважає, що рішенням про захист неба на Заході України Польща хоче "закрити собі боки". Він не бачить у цій ідеї хвилювання за українців.

Політолог наголосив, що навіть може бути як з Йорданією: коли союзники збивали ракети на шляху до Ізраїлю, уламками засипало всю столицю Йорданії, Амман.

"Давайте ми будемо збивати над вами ракети, які летять в нас" – ось так перекладається польська дипломатична мова на брутальну українську. Вони хочуть, щоб Львів засипало ракетами, а у Польщі все збереглося. Пропозиція має бути комплексною. А якщо вона вибіркова, поляки роблять це, щоб закрити свій простір, а не захистити голови українців,

– додав він.

Зараз треба допомогти захистити Харків, Чернігів, Одесу з Херсоном. Однак кожен хоче прикрити своє.

Ми не полігон і не сіра зона. Я розумію, що Путін цей наратив впроваджував і багато хто у це повірив. Україна – не сіра зона. І тому нам подібне прикриття себе вами не підходить,

– підсумував Давидюк.

Літаки – краще рішення

Політолог вважає, що кращою домогою від поляків будуть літаки для наших пілотів.

Повірте, крутіше пілотів в Європі сьогодні немає – ні за професіоналізмом, ні за звитягою. І вони самі це прекрасно знають, тому краще б давали літаки, а не казали "ваш пілот погано знає англійську",

– підкреслив Давидюк.

За його словами, наші пілоти самостійно летять в Румунію, Штати, Британію, організовують собі маршрут, зі всіма спілкуються, заповнюють документи англійською, складають екзамени англійською, а у відповідь чують, що вони не знають мову.

Українські пілоти – професіонали світового рівня, тому їм потрібно давати літаки та все необхідне для ремонту. Але це потрібно робити не так, щоб пів світу, а особливо Росія, знали, де літаки будуть ремонтуватись, бо вони потім починають шукати ці цілі,

– сказав політолог.

Він додав, що зараз Нідерланди виділяють три літаки в Румунію, щоб навчати наших пілотів.

Ви серйозно? Це називається "тихий бойкот". Коли в нас вмирають люди, вони сидять, дивляться і рахують літаки. Але так не працює,

– зауважив Микола Давидюк.

Для України добре, якщо її територію будуть захищати, але хочеться вірити, що Польща буде захищати українців, а не свій кордон.

Дії Польщі під час масованих атак України