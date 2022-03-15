Польща може замінити Росію в G20

Візит Джо Байдена до Польщі дуже імовірний, а Польща може зайняти місце Росії в групі G20, а Китай "дотримується чіткої дистанції від Росії".

Візит Байдена

Про це заявив глава міністр закордонних справ та голова ОБСЄ Збігнєв Рау. За його словами, візит президента США Джо Байдена до Польщі виглядає дуже ймовірним.

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Конкретної інформації немає, але цілком розумно припустити, що якщо президент Байден в цей час поїде до Європи, важко уявити кращого місця для позначення позиції США,

– заявив міністр.

Позиція Китаю

За його словами позиція Китаю виглядає досить відстороненою від дій Росії в Україні, а Пекін базується на територіальній цілісності всіх держав.

На запитання про те, як можлива допомога КНР Росії вплине на відносини Європи з Китаєм, міністр відповів:

"Політика – це реагувати на конкретні факти, а не на чутки. Побачимо, як розвиватиметься ситуація надалі. Поки що позиція Китаю, здається, сповнена дистанції від того, що відбувається в результаті російської агресії".

Раніше у Китаї заявили, що форум "Великої двадцятки" є неналежним місцем для обговорення політичних питань і питань безпеки, "таких як Україна".

Що таке G20 Це міжурядовий форум, до складу якого входять найбільші економіки світу, включаючи Росію, Китай та США.

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