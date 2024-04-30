Польща могла б збивати ракети над Заходом України: коли НАТО може розглянути відповідне рішення

Польща спільно із союзниками по Північноатлантичному альянсу могла б знищувати над територією України російські повітряні цілі, які летять у польському напрямку. Однак станом на сьогодні НАТО "не може розтягнути свою парасольку безпеки над територією Заходу України".

Ексміністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питань Януш Онишкевич відповів, коли та за яких умов Альянс може ухвалити відповідне рішення, передає 24 Канал. Зазначимо, що розмови про закриття неба над західними областями нашої країни стали актуальними після того, як російська ракета провела 39 секунд у повітряному просторі Польщі.

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"Треба чекати саміту"

Аби польські системи ППО могли збивати ракети на Заході України потрібні політичні рішення на рівні НАТО й України та доступ союзників до повної інформації щодо ситуації у повітряному просторі України.

На жаль, зараз польська система протиповітряної оборони має можливість реагувати на ракетні загрози в останній момент, коли вже може бути запізно для її збиття.

Зараз можна і треба зробити таким чином, щоб ракети, які можуть порушити повітряний простір Польщі, могли збивати польські системи ППО. Проте це вимагатиме володіння польською стороною повною ситуаційною обізнаністю щодо повітряного простору України, тобто інформацією з українських радарів й інших засобів, чого на сьогодні польська сторона не має,

– зауважив Онишкевич.

За його словами, рішення щодо збиття ракет, що наближаються до Польщі з боку України, може зіткнутися з критикою з боку союзників по НАТО. Однак все ж таки існує ймовірність того, що в майбутньому НАТО може погодитися захищати небо над Заходом України, хоча це може зайняти певний час.

"Є можливість досягнути рішення про збиття ракет, які летять в напрямку Польщі вже під час саміту НАТО в липні у Вашингтоні", – мовив ексміністр національної оборони Польщі.

Що про це кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що Польща має всі технічні можливості, щоб закрити українське небо на Заході. До того ж в українських військових з'явилася б можливість використовувати на інших напрямках дефіцитні засоби та системи ППО, які захищають небо на Заході. Однак для цього необхідне відповідне рішення та політична воля.

Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити,

– заявив Євлаш.

За його словами, вакантні системи ППО могли б протистояти тактичній авіації, керованим та крилатим ракетами й, загалом, за словами Євлаша, це стало б у пригоді ЗСУ.