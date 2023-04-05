Зеленський і Дуда домовились про потужний оборонний пакет для України

Володимир Зеленський та Анджей Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету. Президент зауважив, що нова допомога дозволить зберегти життя більшій кількості українських бійців.

Польща надасть Україні новий пакет оборонної допомоги. Про це Зеленський та Дуда домовились під час переговорів у Варшаві 5 квітня, пише 24 Канал.

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Польща надасть Україні новий пакет допомоги

Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський подякував польській стороні за рішення надати додатковий пакет військової допомоги. Президент наголосив, що він посилить українських бійців і допоможе захистити їхні життя.

Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакету, який посилить наших людей,

– заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна щодня втрачає життя своїх захисників через російську агресію. Тому така допомога – вкрай важлива.

Сьогодні ми – у Варшаві, але там – в окопах Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки перебувають наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щодня,

– додав він.

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