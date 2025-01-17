Зробили виняток для Нетаньягу: Дуда відповів, чи "пропустить" Польща Путіна

27 січня 1945 року перестав існувати концентраційний табір в Освенцимі (німецька назва – Аушвіц). Анатолій Шапіро, полтавець єврейського походження, першим відчинив браму табору. Європа готується відзначити цю дату, та є суперечки щодо приїзду Нетаньягу.

У листопаді Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Беньяміна Нетаньягу. Було відомо, що прем'єр Ізраїлю приїде Польщі на 80-ту річницю звільнення Освенцима, тож у країні обіцяли заарештувати його. Але потім передумали. Деталі передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Анджея Дуди для Jerusalem Post.

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Чому Нетаньягу не заарештують у річницю звільнення Освенцима

Журналісти зауважили, що Нетаньягу і не збирався приїздити до Освенцима. Та заголовки преси накалили ситуацію між країнами, тому Дуда втрутився. Президент Польщі попросив не арештовувати Нетаньягу під час візиту.

Дуда підкреслив: коли він брав участь в пам'ятних заходах п'ять років тому, в Освенцим приїхали близько 200 людей, які пережили Голокост. Цього року їх буде лише 50. А тому важливо почути їхні свідчення, щоб зберегти основоположні цінності людства. До слова, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту також 27 січня.

Запрошення взяти участь у вшануванні надіслано музеєм Освенцима, і це відкрите запрошення для всіх. (...) Запрошення було надіслано владі Ізраїлю, а також усім євреям у всьому світі. Кожна людина, для якої важлива пам'ять про Голокост, може бути присутнім і зустрітися з останніми, хто вижив,

– пояснив Дуда.

Власне, саме тому для Нетаньягу і зробили виняток. За словами Дуди, "влада Ізраїлю є спадкоємцями пам'яті про Голокост, а Польща – охоронцем цієї пам'яті". Тому кожен єврей, який хоче приїхати до Польщі цього дня, може вільно це зробити.

Але недоречно порівнювати цю ситуацію з можливим арештом Путіна. Як відомо, країни мають арештувати Путіна як злочинця, якщо він кудись приїде. Втім, наприклад, Монголія цього не зробила, що викликало дискусію про норми права в світі.

Чому МКС видав ордер на арешт Нетаньягу

Іще 20 травня 2024 року МКС запросив ордер на арешт Нетаньягу, Галанта та лідерів ХАМАС. Нетаньягу підозрюють у вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в секторі Гази. Тоді МКС дав час прем'єрові.

Та 21 листопада було видано ордер на його арешт.

Тож мовилося, що Нетаньягу не приїде, а ізраїльську делегацію очолить міністр освіти. Втім, Польща пішла назустріч. Дуда звернувся з листом до уряду, Туск погодився.

"Забезпечення участі ізраїльських лідерів в урочистостях 27 січня 2025 року розглядається польським урядом як частина висловлення поваги до єврейського народу, мільйони доньок і синів якого стали жертвами Голокосту, влаштованого Третім рейхом", – ішлося в постанові польського уряду.

Цікаво, що 13 січня з'явилася інформація, мовляв, Нетаньягу і не збирався до Освенциму. А всі повідомлення в ЗМІ були "медіапровокацією".