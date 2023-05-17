Замість F-16: Польща готова й далі передавати Україні МіГ-29 та навчати пілотів

17 травня 2023, 14:08
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Джерело:

wPolityce

На саміті Ради Європи у Рейк'явіку президент Польщі Анджей Дуда розповів про військову допомогу Україні. Зокрема, лідер країни зауважив, що Польща не може надати нашій державі винищувачі F-16.

За словами Дуди, кількість літаків F-16, якими володіє польська армія, не дозволяє наразі говорити про передачу будь-якої їх частини Україні. Водночас він запевнив, що готовий сприяти підготовці українських пілотів.

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Польща готова й надалі допомагати авіацією

Дуда підкреслив, що за передачею зброї Польща входить до трійки країн, які допомагають Україні: після США та Великої Британії.

Ми маємо відносно дуже невелику кількість літаків F-16. Ми готові підтримати процес підготовки українських пілотів – я обговорював це з прем'єр-міністром, міністром національної оборони деякий час тому. Але та кількість літаків F-16, яка у нас є, не дозволяє нам сьогодні говорити про те, щоб передати Україні якусь частину з них,
– сказав президент Польщі.

Водночас він запевнив, що готовий і надалі передавати Україні літаки МіГ-29. Він також зазначив, що саме Польща виступила ініціатором створення коаліції для військової підтримки України.

Дуда зазначив, що під час саміту Ради Європи домінуючою темою була підтримка України – як військова, так і гуманітарна, а також через санкції та відновлення цієї країни.

ЗСУ можуть отримати F-16: що відомо

  • Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що якщо буде ухвалено рішення про передачу F-16 Україні, то на доставку знадобиться 18 місяців.
  • Остін зауважив, що постачання в Україну такого типу озброєння та проведення навчань для української армії здатні змінити ситуацію на полі бою вже найближчим часом.
  • До слова, у Міноборони України повідомили, що наші воїни наразі потребують 40 – 50 винищувачів F-16. З такої кількості бойових літаків можна створити 3 – 4 ескадрильї. Без цих літаків українська система ППО не буде повною.
  • F-16 є найкращим варіантом літаків для України, на цьому неодноразово наголошувало військове керівництво нашої держави. Київ закликає партнерів розпочати постачання цих винищувачів якнайшвидше.

Автор: Анна Романюк