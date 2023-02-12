Польща орендувала в США безпілотники MQ-9A Reaper: яку функцію вони виконуватимуть
Джерело:Маріуш Блащак
У неділю, 12 лютого, до Польщі прибули безпілотники MQ-9A Reaper. Їх країна орендувала у США.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, дрони MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper орендували в рамках термінової оперативної потреби.
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Яку функцію виконуватимуть БПЛА
Як відомо, безпілотники будуть використовувати Військово-повітряні сили Польщі, зокрема, для проведення розвідки на східному кордоні країни. Зазначають, що Польща користуватиметься цією технікою, поки не придбає власну.
Зверніть увагу! MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА з розмахом крил 20 метрів та максимальною злітною вагою 4763 кілограмів. Дрон розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у Повітряних силах США, ВМФ Сполучених Штатів, і Британських Королівських військово-повітряних силах.
До речі, перший політ БПЛА відбувся 2 лютого 2001 року. Дрон оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 445 кілометрів на годину. Практична стеля становить 15 240 метрів. Максимальна тривалість польоту БПЛА MQ-9A Reaper дорівнює 27 годинам.
Цікаво, що в ударній версії MQ-9 Reaper має 6 підвісок для озброєння. Він також може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу "повітря-земля", корегованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.
Польща закликає партнерів надати озброєння Україні
- Президент Польща Анджей Дуда каже, що якщо Україна дуже терміново не отримає допомогу, то російські окупанти можуть виграти цю повномасштабну війну. Президент Польщі наголосив, що у росіян немає сучасної військової інфраструктури, але є люди.
- Нещодавно Дуда заявив, що відправлення винищувачів в Україну створить "серйозну проблему" для самої Польщі. Якщо у польських ВПС буде менш як 50 літаків, "цього буде недостатньо, і буде потрібно більше".
- За його словами, бойові літаки F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України". Польща є членом НАТО і тому будь-яке рішення про постачання винищувачів має бути спільним, а не рішенням однієї країни.