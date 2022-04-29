Польща передала Україні модернізовані танки Т-72, – Єрмак

Увесь світ допомагає Україні протистояти російській агресії. Так, нашій державі з Польщі передали модернізовані танки Т-72.

Про це розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також подякував союзникам за допомогу.

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ЗСУ отримують нову та необхідну зброю

Він також зазначив, про наші військові отримали зенітно-ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів. Його вже доставили до зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь".

Ми продовжуємо отримувати допомогу. Чим більше її буде і саме тієї, яка нам потрібна – тим швидше ми переможемо Росію,

– наголосив він.

У США підтримали ленд-ліз для України

Нагадаємо, що 28 квітня Палата представників США проголосувала за ленд-ліз для України. Завдяки відповідному законопроєкту Джо Байден отримує розширені повноваження у передаванні або наданні в оренду нашій країні оборонних засобів. Цікаво, що востаннє його використовували під час Другої світової війни. Тоді допомога зі США посприяла перемозі над гітлерівською Німеччиною.

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