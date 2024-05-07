Щоб перехопити російський літак над Балтійським морем: Польща піднімала в небо винищувачі
Джерело:Dowództwo Operacyjne
Напередодні польські винищувачі піднімались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем. Оперативне командування збройних сил Польщі розповіло деталі.
Нагадаємо, Росія в ніч на 11 квітня масовано атакувала Україну. Тоді у сусідній Польщі підіймали авіацію через обстріл нашої держави.
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Польські винищувачі в повітрі
Відповідно до інформації польських військових, 6 травня пара МіГ-29, що чергувала з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопила та візуально ідентифікувала літак Росії Іл-20.
Як зазначили у командуванні, російський Іл-20 злетів з аеродрому в Калінінградській області і виконував політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальну місію.
Там також підкреслили, що літак не залітав на територію над польськими територіальними водами.
У командуванні додали, що цей же літак був перехоплений 3 травня парою польських F-16.
Польська авіація через масовані атаки Росії по Україні не один раз піднімалася в небо: коротко
- У ніч на 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі піднімало у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.
- Вранці 31 Росія розпочала масовану атаку на Україну. Після тривалих маневрувань усі ракети полетіли у напрямку західних областей, які межують із Польщею. Тоді сусідня Польща активізувала літаки задля забезпечення безпеки свого повітряного простору.
- Під час атаки України 7 лютого російська ракета рухалась у бік польського кордону через Львівську область. Польщі довелось підняти в небо авіацію.