Польща піднімала в небо авіацію через ракетну атаку Росії по Україні

1 червня 2024, 08:30
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У ніч на суботу, 1 травня, польські збройні сили піднімали в повітря літаки через російську атаку на Україну. Там попереджали, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури.

Про це повідомили в Оперативному командування ЗС Польщі в соцмережі Х (раніше твітер).

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Польща підіймала в небо авіацію під час ракетної атаки на Україну

Зазначалося, що Польща зафіксувала інтенсивну активність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Там повідомили, що починали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторило ситуацію.

Попереджаємо, польська авіація та авіація союзників активована, це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни,
– йшлося в повідомленні.

Ворог вдарив по Балаклії

  • В ніч проти 1 червня окупанти завдали удару по Балаклії, що на Харківщині.
  • Росія поцілила по приватній житловій забудові. Попередньо внаслідок атаки постраждало 12 осіб. Серед них – 8 дітей та вагітна жінка.
  • Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на момент ракетного удару в двох будинках перебувало 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
  • Внаслідок удару виникла пожежа.
  • Там зазначили, що у всіх постраждалих – стан середньої важкості, у однії дитини – гостра реакція на стрес.

Автор: Ірина Марціяш