Польща і далі реалізовує найбільший контракт про передачу зброї Україні, – речник уряду

14:25

Пьотр Мюллер, речник польського уряду, прокоментував заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького щодо того, що Польща більше не передає зброї Україні. Він зазначив, що поставки все ж здійснюються, але лише за узгодженими контрактами.