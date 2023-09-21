Польща і далі реалізовує найбільший контракт про передачу зброї Україні, – речник уряду
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Пьотр Мюллер, речник польського уряду, прокоментував заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького щодо того, що Польща більше не передає зброї Україні. Він зазначив, що поставки все ж здійснюються, але лише за узгодженими контрактами.
Варшава здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння. Зокрема, за контрактом з Україною щодо гаубиць Krab.
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Польща допомагала в перші місяці війни
За словами Мюллера, Польща продовжує реалізовувати найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройною промисловістю після 1989 року – на постачання гаубиць Krab.
Також він додав, що наразі в Польщі продовжує діяти "хаб міжнародної допомоги".
У перші місяці війни Польща передала танки, бронетехніку, літаки і боєприпаси для України, які були необхідні, щоб зупинити агресію Росії… У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії,
– зазначив він.
Раніше у Польщі заявляли, що більше не постачають зброю Україні
- Польща від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Зокрема, країна передала обіцяні винищувачі МіГ-29. Водночас 20 вересня Моравецький заявив, що допомога зброєю наразі завершена.
- Ярослав Качинський – віцепрем'єр-міністр Польщі – наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну, попри зернові дискусії. Глобально ця ситуація нічого не змінює у ставленні Польщі до України. Підтримка продовжиться до перемоги українців у війні з російськими окупантами.
- Качинський додав, що Польща була та залишається на фронті підтримки України. Держава робить це з фундаментальних причин. Зокрема, через власні цінності.