Польща представить ідею миротворчої місії в Україні на самітах НАТО і ЄС

Уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради. Таку заяву зробив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Він наголосив, що не мовиться про місію, яка мала би вступити у безпосередній конфлікт з Росією.

До теми Не всі країни готові ризикувати своїми громадянами, – Магда про миротворчу місію НАТО

Водночас, за словами Мюллера, миротворча місія НАТО має надіслати чіткий сигнал, що цивілізований світ не згідний із воєнними злочинами рашистів.

Речник польського уряду підтвердив, що пропозицію щодо створення миротворчої місії НАТО в Україні представлять на позачерговому саміті НАТО на наступному тижні і на засіданні Європейської ради.

Тут не буде легких і швидких рішень, але щоб робити такі кроки, вже зараз слід випрацьовувати різні варіанти,

– резюмував Мюллер.

Нагадаємо, що віцепрем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський під час візиту у Київ запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Згодом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні.

Водночас у США вважають, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

Цікаво – Веніславський прокоментував чутки про відмову від НАТО: дивіться відео