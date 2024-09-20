Це не предмет для обговорення і компромісів, крапка, – МЗС про статус Криму для України
Джерело:МЗС України
Територія Криму – винятково українська, згідно з усіма міжнародними нормами. А територіальна цілісність нашої держави ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Таким чином у МЗС відповіли на неприйнятні пропозиції на тему майбутнього статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.
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Що відповіли у МЗС з приводу "чесного референдуму" в Криму
У міністерстві наголосили, що Крим – це центр ваги європейської архітектури безпеки. А її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.
На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право. Крим – це Україна. Крапка,
– резюмували у МЗС.
Там також підкреслили, що очікують подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність. Окрім цього у міністерстві хочуть притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України та за всі скоєні злочини.
"Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля шляхом інтересів України і міжнародного права", – мовиться у коментарі.
У Міністерстві закордонних справ також сказали, що президент України у межах Формули миру запропонував чітке бачення досягнення всеосяжного, справедливого та тривкого миру для України та світу.
Тому МЗС запросило всіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН, доєднатися до зусиль зі впровадження Формули миру як єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі.
З чого почалися розмови про статус Криму й України
- Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES заявив, що Крим відіграє вирішальну роль у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати його передача під мандат ООН для підготовки "чесного референдуму".
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, реагуючи на цю заяву, назвав її цинічною та неприпустимою. Адже вони не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.
- Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко запропонував провести Польщі референдум у Калінінграді, який Польща перейменувала у Крулевець, таким чином повернувши йому історичну назву.