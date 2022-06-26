Польща проситиме НАТО розмістити бригадну групу на своїй території

Голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявила, що намагається розмістити у Польщі бригадну групу у структурах НАТО.

Невдовзі у Мадриді відбудеться саміт НАТО, який визначить пріоритети та напрямки розвитку потенціалу Альянсу на найближчі роки.

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Наступного тижня НАТО проведе саміт в Мадриді, на якому лідери, ймовірно, приймуть нову Стратегічну концепцію, обговорять збільшення сил Альянсу на східному фланзі, а також продовження допомоги Україні.

Як зауважила Маріуш Блащак, цьогорічна зустріч матиме виняткове значення, адже російська агресія проти України назавжди змінила глобальну безпекову систему.

Польща хоче бригадну групу НАТО на своїй території

Міністерка оборони Польщі повідомила, що польська сторона домагається посилення сил стримування та оборони НАТО на східному флангу.

Ми шукаємо більше військ та хочемо підвищити готовність союзних сил у разі загрози. Підтверджую, що ми намагаємось розмістити у Польщі бригадну групу у структурах НАТО,

– повідомила вона.

Про що говоритимуть на саміті НАТО

Маріуш Блащак розповіла, що мадридський саміт НАТО "зміцнить подальшу глобальну координацію допомоги Україні". Мовиться не лише про постачання озброєння, а й допомогу у навчанні українських воїнів та гуманітарні питання. При тому вона зауважила, що Альянс повинен визначити свою роль у процесі відновлення України

Мадридський саміт зміцнить подальшу глобальну координацію допомоги Україні.Я маю на увазі не лише постачання необхідного для оборони озброєння та техніки, а й допомогу у навчанні українських солдатів та гуманітарну допомогу населенню цієї країни. Альянс також має визначити свою роль у процесі відновлення України,

– сказала Блащак.

Міністерка оборони наголосила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну – це проблема всього вільного світу й звісно, це питання обговорюватиметься. Також вона повідомила, що Альянс обговорить питання щодо кібербезпеки та тероризму.

НАТО вже підтримує своїх партнерів із країн, які є найбільш вразливими для нападу з боку Росії, таких як Грузія та Молдова. Безпека нашого регіону, у тому числі східного флангу Альянсу, а значить і всього НАТО, зараз є пріоритетним питанням, але не єдиним – серед тем, що обговорювалися в Мадриді, питання, пов'язані з кібербезпекою, тероризмом,

– розповіла міністерка.

Останні новини щодо НАТО

Раніше повідомлялося, що сенат США затвердив нового командувача силами НАТО в Європі. Ним став генерал армії США Крістофер Каволі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив вчора, що Євросоюз разом із НАТО зайняті формуванням коаліції для війни з Росією.

На тлі подібних заяв, екскомандувач НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф заявив, що Захід повинен готуватися до війни з Росією.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів.

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