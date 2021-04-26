Польща терміново скликає прем'єрів Вишеградської групи через агресію Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 26 квітня скликає термінове засідання країн Вишеградської групи. Політики обговорюватимуть російську агресію.

Деталі засідання

Зустріч відбуватиметься в онлайн-режимі. На ній будуть присутні прем'єри Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

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У межах польського головування у Вишеградській групі прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на 13:00 (за київським часом – 24 канал) скликає термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів країн Вишеграду,

– заявив заступник прем'єра Польщі Шимон Шинковський вель Сеньк.

Що обговорять на зустрічі

Російські акти саботажу в Чехії;

ескалації Росією ситуації в Україні та Білорусі;

співпрацю Вишеградської групи у зміцненні безпеки в регіоні.

Погіршення відносин Росії та Чехії

Чехія звинувачує офіцерів російського ГРУ у причетності до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Через це Прага вислала 18 російських дипломатів, яких підозрюють в шпигунстві на користь російських спецслужб.

У відповідь Москва вислала 20 чеських дипломатів. Це фактично паралізувало роботу посольства. Все тому, що у російському диппредставництві працює фактично вдвоє більше людей.

Що таке Вишеградська група Вишеградська група – це угрупування 4 центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. Вона з'явилася 15 лютого 1991 року внаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела, а також прем'єра Угорщини Йожефа Антала.



Назва походить від угорського міста Вишеград, в якому й схвалили Вишеградську декларацію. Головною метою групи була інтеграція до євроатлантичних структур.

Джерело: Вишеградська група – це угрупування 4 центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. Вона з'явилася 15 лютого 1991 року внаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела, а також прем'єра Угорщини Йожефа Антала.Назва походить від угорського міста Вишеград, в якому й схвалили Вишеградську декларацію. Головною метою групи була інтеграція до євроатлантичних структур.Джерело: Вікіпедія