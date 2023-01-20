Польща планує натренувати танкову бригаду ЗСУ до березня

Україна отримає від Польщі 14 танків Leopard 2. На зустрічі "Рамштайн" оголосили нову допомогу, яка стосується танків.

Про це повідомив міністр оборони Польщі у Міністерстві оборони Польщі Маріуш Блащак. Він взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, що об'єднує понад 50 держав.

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"У рамках нового пакету підтримки України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що ми зможемо як оснащувати, так і навчити українських солдатів до кінця березня у масштабі до рівня бригади", – сказав міністр.

Українські військові тренуватимуться на бойових машинах піхоти та танках Т-72.

Польща планує створити коаліцію

Блащак провів переговори з представниками 15 країн, які використовують танки Leopard. Важку техніку можуть передати Україні в рамках коаліції.

Ми говорили про оснащення України цими важкими танками. Це важливо, бо 14 країн, які сьогодні зустрічаються в "Рамштайні", мають такі танки. Хочемо створити коаліцію країн, які мають ці танки, і які могли б оснастити ними Україну. Плануємо подальші зустрічі, – повідомив міністр оборони.

Він зазначив, що, ймовірно, тепер зустрічі відбуватимуться у форматі відеоконференції. Він переконаний, що створення коаліції буде успішним.



Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Україна отримає Leopard 2 від Польщі: що відомо