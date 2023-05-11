Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29

Польща продовжує допомагати Україні. Так, нашій державі вкотре передали винищувачі МіГ-29.

Про це стало відомо з повідомлення постійного представництва Польщі в ЄС. Зазначається, що Україні отримала 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

До речі Польща доставила Україні всі обіцяні МіГ-29: скільки винищувачів передали

Польща вкотре допомогла Україні

Повідомляється, що з 28 літаків, переданих Києву наразі, Польща відправила цілих 14 винищувачів МіГ-29.

Інші подробиці поки не розкривають.

У Повітряних силах ЗСУ закликали не спекулювати на темі літаків МіГ-29 . Передача цих винищувачів дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил, однак не розв'яже питання контрнаступу чи перемоги. Україні потрібні західні винищувачі, зокрема F-16, які більш сучасні та ефективніші.

Зауважимо, що МіГ-29 важчі за F-16, проте вони мають переваги в дальності польоту та вазі бойового навантаження. Адже у МіГ-29 – два мотори, у F-16 – один. Юрій Ігнат наголошував, що перевага МіГ-29 у тому, що наші пілоти вміють на них літати, недолік – радянських винищувачів у світі менше, тож шукати до них деталі важче.

МіГ-29 для України: останні новини