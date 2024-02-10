Псевдоісторична маячна про Польщу й Україну: Варшава рознесла брехню Путіна в інтерв'ю Карлсону

В інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону російський диктатор наговорив багато маячні не тільки про Україну, а й про Польщу. У Варшаві різко відповіли на абсурдну брехню Путіна.

Так, польське МЗС опублікувало 10 історичних фактів, 5 з них про Україну. Таким чином Варшава відповіла на путінську пропаганду.

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У Варшаві відреагували на брехню Путіна про Україну

У Варшаві відреагували на абсурдну заяву Путіна, що Україна нібито "штучна держава, створена Леніним і Сталіним".

Сьогоднішня Україна постала як держава завдяки українському національному руху. Більшовики її не заснували, а лише завоювали її частину, щоб створити одну з радянських республік. Україна постала завдяки волі самих українців,

– наголосили в МЗС.

Також відреагували на марення воєнного злочинця, що "Лівобережжя Дніпра, включно з Києвом, — історична російська земля".

Київ був історичною столицею Русі, а Москви на той час не існувало. У 1991 році Україна стала незалежною державою з міжнародно визнаними кордонами,

– наголосили у відомстві.

Також підкреслили, що українську націю ніхто не вигадував, а процес самовизначення як окремої етнічної групи відбувався паралельно з подібними процесами в Європі ХІХ столітті.

Окрім того, в МЗС відкинули російську пропаганду про те, що нібито в Україні є бази НАТО. Наголосили, що це не так.

Також прокоментували заяву Путіна про нібито "два державні перевороти з метою штучного розриву зв'язків з Росією". Зазначили, що під час Помаранчевої революції український народ виступав проти фальсифікації виборів. Проведення чергового туру голосування дозволило Віктору Ющенку фактично отримати більшість голосів. Після Революції Гідності Петро Порошенко демократичним шляхом переміг на президентських виборах.

Міністерство відреагувало й на твердження глави Кремля, що 2014 році Москва нібито була змушена захищати Крим, тому що він "був під загрозою".

У 2014 році Криму не було загрози. Революція Гідності призвела до мирної зміни влади шляхом демократичних виборів. Російські "зелені чоловічки" з'явилися в Криму, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні,

– наголосили в МЗС Польщі.

За понад 2 години інтерв'ю Владімір Путін по суті не сказав нічого нового. Лише повторив ті самі наративи, що й раніше під час своїх виступів.

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Історичні факти про Польщу

Путін заявив, що Польща нібито "співпрацювала" з нацистською Німеччиною. Ба більше, буцімто "змусила" Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, розпочавши Другу світову війну.

У МЗС відкинули це. Заявили, що перед Другою світовою польська дипломатія намагалася підтримувати добросусідські відносини з Німеччиною. А про будь-який військовий союз Польщі з Гітлером не могло бути й мови.

У період між Першою та Другою світовими війнами Польща опинилася між двома агресивними сусідами: Німеччиною та Росією, жоден з яких практично не визнавав права польського народу на самостійну державу,

– наголосили в Міністерстві.

Також додали, що у 1934 році в Берліні була підписана німецько-польська декларація про ненапад, що мала гарантувати вирішення суперечок мирним шляхом. До цього, у 1932-му, подібний пакт про ненапад було підписано з СРСР.

У МЗС також відкинули заяви Путіна, мовляв, "Польща змусила Гітлера почати війну". Наголосили, що Друга Річ Посполита відхилила претензії диктатора, а також його пропозицію укласти польсько-німецький союз проти СРСР.