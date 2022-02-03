Польща висунула кандидатуру Джемілєва на Нобелівську премію миру

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв став номінантом на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року. Його кандидатуру висунула Польща.

Про таке рішення повідомила віцеспікерка нижньої палати польського парламенту Малгожата Госевська. Висунути кандидатуру Джемілєва запропонували ще в жовтні 2021 року.

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Таку пропозицію до влади зробив активіст Абмежит Сулейманов. На його думку, це був би чіткий сигнал підтримки кримських татар.

Окрім цього, активіст вважає, що висунути кандидатуру кримськотатарського лідера було б великим плюсом для нашої держави.

Хто також є серед претендентів

Нобелівську премію миру , згідно із заповітом Нобеля, отримують ті, хто зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; у скасування або скорочення армій, що існують, та в проведення або агітацію мирних з'їздів.

У 2022 році серед претендентів на премію також є:

лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;

Всесвітня організація охорони здоров'я;

Папа Римський Франциск;

очільник Міністерства закордонних справ Тувалу Сайман Кава;

натураліст із Великої Британії Девід Аттенбор.

Що відомо про Джемілєва

Джерело: Вікіпедія

Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу та політик – має 78 років. Багато з них він провів у в'язницях, таборах та засланнях за участь у боротьбі за повернення кримськотатарського народу на батьківщину.

З 1991 по 2013 роки Джемілєв очолював Меджліс кримськотатарського народу, був депутатом майже всіх скликань Верховної Ради України.

Джемілєв є кавалером Ордена Ярослава Мудрого IV та V ступенів, а також має ще низку державних нагород в Україні, Туреччині, Польщі, Литві та Чехії.

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