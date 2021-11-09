Польща висунула на кордон з Білоруссю 13 тисяч військових

Кордон Польщі з Білоруссю охороняють близько 13 тисяч військових – з 4 армійських дивізій. Теперішню ситуацію з мігрантами у Варшаві називають "найбільшим тестом для польських спецслужб за кілька десятиліть".

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на надзвичайному засіданні Сейму. Його присвятили міграційній кризі на кордоні.

До теми Міноборони Білорусі звинувачує Польщу у кризі і обурюється стягненню війська

Лукашенко проводить пропагандистсько-дезінформаційну діяльність

На допомогу прикордонникам Варшава направила 13 тисяч військовослужбовців. У Міноборони Польщі наголосили, що Лукашенко проводить пропагандистсько-дезінформаційну діяльність. Мета самопроголошеного президента – посіяти недовіру до польської армії та спричинити хаос.

У Міноборони Білорусі викликали військового аташе Польщі

Тим часом у Білорусі готують черговий удар у відповідь. Як інформує БЕЛТА, військового аташе при посольстві Польщі у Білорусі полковника Ярослава Кембровського викликали до білоруського Міноборони. У Мінську кажуть, що будь-які заяви про причетність білоруської сторони до кризи з мігрантами є неправомірними.

Зазначимо, що раніше через кризу з напливом мігрантів Польща вирішила ввести надзвичайний стан на кордоні. На такий крок пішла і Литва.

Актуально Путін руками Лукашенка загнав Євросоюз у капкан

Що відомо про кризу з мігрантами З боку Білорусі кордони Польщі та країн Балтії штурмують потоки нелегальних мігрантів. З боку Білорусі кордони Польщі та країн Балтії штурмують потоки нелегальних мігрантів. Найбільшу колону зафіксували 8 листопада , тоді до кордону Польщі прибули кілька тисяч осіб. Ситуацією стурбовані у Єврокомісії та НАТО. Сам Лукашенко покладає провину на західні держави.