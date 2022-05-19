Польща з власних резервів надасть Україні 25 тисяч тонн бензину

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Польща надасть нам 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів.

Відомо, що Юлія Свириденко зустрілася з польською міністеркою клімату та навколишнього середовища Анною Москвою.

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Під час розмови українська міністерка повідомила, що до війни 97% палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті. Також російські війська знищили Кременчуцький НПЗ, тому наразі в Україні відчувається сильний дефіцит палива.

В межах допомоги Польща зі своїх запасів відправить 25 тисяч тонн бензину. Це допоможе збалансувати ринок пального.

Крім того, Анна Москва повідомила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону щодо транспортування палива. Вона додала, що такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було. Співпраця буде продовжуватися і в мирний час.

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