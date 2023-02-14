У Польщі прогнозують позитивне рішення щодо винищувачів для України

Військові для захисту України потребують винищувачів F-16. Міжнародні партнери можуть ухвалити позитивне рішення після дискусій.

Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він вважає, що слід посилити тиск на країни, які мають F-16.

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"Ми усвідомлюємо, що наш потенціал у цій сфері обмежений, тому що маємо лише 48 літаків F-16, але союзники мають набагато більше, тому, думаю, що ця розмова завершиться позитивними рішеннями. Просто треба тиснути", – зазначив Блащак.

США можуть надати винищувачі

Видання Financial Times вважає, що невдовзі Україна отримає винищувачі. За інформацією журналістів, США можуть надати літаки або ж дозволити реекспорт для інших країн. Американські чиновники підтверджують, що передача F-16 практично неминуча.

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