Польща залучить британських солдатів на кордон з Білоруссю

Міноборони Польщі звернулося за допомогою до Великої Британії. Саме її військових і хочуть залучити до охорони кордону з Білоруссю, де спостерігається наплив нелегальних мігрантів.

Як сказав глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, військові Британії погодилися долучитися до захисту польсько-білоруського кордону.

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За його словами, спільний контингент займається розвідкою. Він пообіцяв розповісти про подробиці співпраці пізніше.

Наші солдати (Польщі та Великої Британії – 24 канал) співпрацюватимуть на польсько-білоруському кордоні,

– написав Блащак.

Міноборони республіки також рапортувало, що на кордоні дислоковано 15 тисяч солдатів.

Зауважимо, що в Євросоюзі не на жарт занепокоєні ситуацією, яка склалася на кордоні Білорусі з Польщею. В ЄС вже назвали це агресією зневіреного нелегітимного режиму та анонсували санкції. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запевнив, що його країна підтримує розширення та посилення санкцій ЄС проти режиму Лукашенка.

До чого тут режим Лукашенка

Міжнародна спільнота впевнена, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Таке рішення, як вважають, ухвалив президент Білорусі. Сам Лукашенко заявив, що транзит біженців здійснює якась "європейська мафіозна структура". І застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди і Варшава, і Мінськ стягнули війська.