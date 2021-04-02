Польща заперечила звинувачення Росії у провокаціях біля "Північного потоку-2"

Оператор проєкту "Північний потік-2" раніше звинуватив Варшаву в незаконній діяльності у водах Балтійського моря. Збройні сили Польщі спростували заяви Росії, заявивши, що жодних провокацій не здійснюють.
Джерело:Radio Opole
Відповідну заяву поширило оперативне командування Військово-Морських сил Польщі у відповідь на висловлювання Росії.
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Польща запевнила, що не втручається у будівництво газопроводу
У заяві наголошується, що літаки M-28B Bryza проводять регулярні патрульно-розвідувальні польоти в регіоні.
Військово-морські сили Республіки Польща не ведуть ніякої провокаційної діяльності й виконують свої статутні завдання відповідно до норм міжнародного права,
– запевняють у ВМС.
Нагадаємо, раніше оператор проєкту газопроводу вказав на підвищену активність кораблів і цивільних суден у зоні будівництва "Північного потоку-2". Директор філії компанії Андрій Мінін наголосив, що це може призвести до аварійного пошкодження трубопроводу.
"Північний потік-2": основне
- Росія будує "Північний потік-2" для того, аби транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які прокладали труби для газопроводу, тому будівництво зупинили. Але через рік його відновили. У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.
- Нещодавно в компанії заявили, що "Північний потік-2" майже добудували – наразі він готовий на 95%.