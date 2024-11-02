"Коли відбудуєтеся, то віддасте": Польща пропонує Україні купувати її зброю в кредит

Глава МЗС Польщі заявив, що його країна не збиватиме російські ракети над Україною без погодження з НАТО. Проте він запропонував ще один варіант.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща є прифронтоновою країною війни Росії з Україною пише 24 Канал з посиланням на Polsat News.

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Що каже Сікорський про допомогу Україні

Очільник МЗС Польщі заявив, що їхній уряд вніс пропозицію про "оборонний кредит" для України для купівлі зброї.

Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте,

– заявив Радослав Сікорський.

Він також сказав, що Польща є єдиною серед країн ЄС і НАТО, сусідами якої є Росія та Україна.

"Україна розуміє, що ми теж маємо стримувати Путіна", – сказав політик.

Він також додав, що Польща має "власні потреби в обороні". Саме тому його обов'язок як міністра уряду Польщі тримати цю війну якомога далі від їхніх кордонів.

Щодо російських ракет, то міністр сказав, що вони їх не збиватимуть над Україною без погодження НАТО.

"Польща ухвалюватиме рішення разом з НАТО. Рішення ще не ухвалене", – підсумував Сікорський.

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Раніше Радослав Сікорський відповів на слова Володимира Зеленського про те, що Польща знайшла причину не передавати Україні МіГ-29. Глава МЗС Польщі сказав, що вони зробили більше, ніж будь-яка інша країна. Проте додав, що вони прифронтова країна і їм також загрожує Росія, і не все можливо.