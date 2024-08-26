"Повітряний об'єкт" порушив кордон Польщі під час сьогоднішньої атаки Росії

Польська армія заявила про порушення повітряного простору країни "повітряним об'єктом" під час масованої атаки Росії проти України сьогодні, 26 серпня.

Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що під час ранкової повітряної атаки Росії по українських містах "повітряний об’єкт" залетів на територію Польщі в районі українського Червонограда.

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При цьому у відомстві зазначили, що це не ракета. Відповідне повідомлення зробили близько 13:00 за польським часом.

В Польщі міг упасти безпілотник

Оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ заявив, що ймовірно йдеться про безпілотник. Наразі дрон не знайшли, пошуки на польській території тривають.

За його словами, цей об'єкт зафіксували щонайменш три радіолокаційні станції.

Припускають, що безпілотник міг впасти в районі містечка Тишовце – з польського боку біля українських Червонограда і Соколя.

Двідоково. Тишовце розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону Польщі з Україною.

Зауважимо, що сьогодні, 26 серпня, Польща знову піднімала військову авіацію під час масованої ракетної атаки Росії.