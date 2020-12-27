З 28 грудня та аж по 17січня в Польщі діятиме жорсткий локдаун через ситуацію з коронавірусом. Тому починають діяти нові правила в'їзду до країни. Хто під час жорсткого карантину має право в'їжджати на територію Польщі? Які категорії громадян звільняють від самоізоляції. Про усе це читайте в матеріалі.

Умови в'їзду до Польщі станом на 28 грудня оприлюднило посольство країни в України. Відповідна інформація заявилася на офіційному сайті польського диппредставництва. До теми Польща запроваджує жорсткий локдаун: що треба знати українцям Які категорії громадян мають право в'їзду на територію Польщі Що мають чоловіка/дружину або дітей, які є громадянами Польщі. Або які перебувають під постійною опікою громадян Польщі.

Що мають Карту поляка.

Що мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі.

Що мають право на виконання робіт на території Польщі на тій самій основі, що й польські громадяни. Або які мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт. Це ж саме стосується і тих українців, які мають підтвердження доручення на виконання робіт як іноземець. Або ж виконують роботу на території Польщі, або надають документи, з яких випливає, що вони почнуть працювати відразу після перетину кордону.

Що здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) або є особами, які супроводжують учнів.

Які є науковцями, що проводять дослідження на території Польщі.

Що є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу або Швейцарії. Або мають громадянство країн, що входять до Європейської Угоди про вільну торгівлю, а саме є сторонами Угоди про Європейський економічний простір.

Що мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Євросоюзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) або Швейцарії. Або є членами їхніх родин (подружжя, діти), які в'їжджають до Польщі з метою транзиту через її територію.

Що є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень. І в'їжджають на територію Польщі у межах службових обов'язків.

Що є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, які в'їжджають до Польщі з метою транзиту її територією до місця виконання службових обов'язків.

Що є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій і членами їхніх сімей. А також іншими особами, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта.

Що є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт. Однак це має відбуватися з аеропорту, розташованого на території держави, щодо якої не дії заборона повітряного руху. Крім того, такі особи мають належати хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України. Або ж мають дозвіл на проживання у Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Тайланді, Республіці Корея, Тунісі та Австралії.

Що в'їжджають до Польщі на підставі національної візи з метою репатріації (повернення на Батьківщину), або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта.

Що в'їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах (спортсмени, тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти. Але за умови наявності підтверджувальних документів від організатора змагань.

Що в'їжджають до Польщі на підставі гуманітарної візи. Щоправда, причини в'їзду мають становити інтерес для Польщі або бути її міжнародним зобов'язанням.

Що в'їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour.

Що є іноземними підприємцями та представниками іноземних компаній. У такому разі мета в'їзду має бути комерційною або віповіддю на ноту дипломатичної установи відповідної країни. Також це стосується тих людей, що отримали згоду на в'їзд міністра закордонних справ Польщі. Кого звільняють від перебування на самоізоляції після в'їзду до Польщі Осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19. Водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів. Водночас їхня професійна діяльність має бути пов'язаною зі сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень. Або ж звільняють тих осіб, що в'їжджають на територію Польщі у межах виконання службових обов'язків. Інспекторів морської адміністрації, які в'їжджають на територію Польщі у межах виконання службових обов'язків; Пасажирів суден, які курсують між портами держав-членів Євросоюзу, Європейської̈ Угоди про вільну торгівлю. У такому разі вони мають запливати у порти третіх країн. Осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні + особа, що супроводжує, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти). А також, науковців, які проводять дослідження на території Польщі (за умови документального підтвердження факту навчання/наукової діяльності). Осіб, які у січні 2021 року складають іспит за восьмий клас. Такий екзамен відбувається у школах для дорослих, де навчання закінчується в осінньому семестрі. Працівників дипломатичних і консульських установ, представників міжнародних організацій і членів їхніх сімей. А також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта. Осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях України та Польщі. Осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Євросоюзу, Європейської Угоди про вільну торгівлі або Швейцарської Конфедерації, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в'їжджають до Польщі з метою транзиту через її територію. Спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в'їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджувальні документи від організатора змагань; Медичних працівників, які в'їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров'я. Осіб, які перетинають державний кордон Польщі як внутрішній кордон ЄС у межах або з метою виконання службових обов'язків. Цікаво Як в Європі змінився попит на українських робітників з початку пандемії: свіжі дані

Обмеження, що діятимуть у Польщі з 18 грудня по 17 січня / Інфографіка посольства України в Польщі