Польща проситиме в ЄС компенсацію за поставлену Україні зброю

У Євросоюзі діє механізм повернення державам-членам компенсації військової допомоги Україні. Польща планує ним скористатися.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він сподівається, що ЄС підтримає країну.

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"Звісно, ми також виступимо з запитом до ЄС про повернення коштів. Це буде черговий тест доброї волі ЄС. ЄС повинен компенсувати нам ці кошти. Маю надію, що так і буде", – розповів Моравецький.

Він додав, що в контексті важких танків Leopard та сучасної зброї для України, яка обороняється, Польща знову в авангарді. Як зазначив прем'єр, Варшава організовує допомогу та тисне на Німеччину.

Компенсація від ЄС

У березні 2022 року Євросоюз вперше застосував інструмент Європейського фонду миру. Мовиться про повернення державам-членам грошей за озброєння, яке надали Україні.

Гроші у фонді збільшували кілька разів. У понеділок, 23 січня, до ресурсів додали ще 500 мільйонів євро. Відтак фонд становить 3,6 мільярда євро.

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