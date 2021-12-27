У Польщі автобус зі шкільною екскурсією потрапив у ДТП: постраждали діти

Поблизу Варшави 27 грудня зіткнулися два автобуси. В результаті аварії постраждали 10 дітей.

Інцидент трапився у місті Отвоцьк Мазовецького воєводства – на швидкісній дорозі S17 з Варшави у напрямку Любліна. Один з автобусів наїхав на інший, що рухався по тій же смузі руху.

Зверніть увагу Після зіткнення перекинувся автобус із пасажирами: на Одещині сталась жорстка ДТП

В автобусі перебувала шкільна екскурсія

За попередньою інформацією, в одному транспортному засобі перебувала шкільна екскурсія дітей 4 – 6 класів, в іншому – лише водій.

Представник поліції Отвоцька Бартломей Баран сказав, що попередньо мовилося про 10 постраждалих дітей. На місце інциденту прибули карети та гелікоптер швидкої допомоги.

Після прибуття швидкої з'ясувалося, що постраждалі діти не потребують госпіталізації. Наразі поліція з'ясовує усі обставини аварії.

Не пропустіть Під Києвом внаслідок ДТП діти опинилися в охопленій вогнем машині

Аварії у світі: останні новини