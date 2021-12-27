У Польщі автобус зі шкільною екскурсією потрапив у ДТП: постраждали діти
Джерело:TVN24
Поблизу Варшави 27 грудня зіткнулися два автобуси. В результаті аварії постраждали 10 дітей.
Інцидент трапився у місті Отвоцьк Мазовецького воєводства – на швидкісній дорозі S17 з Варшави у напрямку Любліна. Один з автобусів наїхав на інший, що рухався по тій же смузі руху.
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В автобусі перебувала шкільна екскурсія
За попередньою інформацією, в одному транспортному засобі перебувала шкільна екскурсія дітей 4 – 6 класів, в іншому – лише водій.
Представник поліції Отвоцька Бартломей Баран сказав, що попередньо мовилося про 10 постраждалих дітей. На місце інциденту прибули карети та гелікоптер швидкої допомоги.
Після прибуття швидкої з'ясувалося, що постраждалі діти не потребують госпіталізації. Наразі поліція з'ясовує усі обставини аварії.
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