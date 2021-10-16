У Польщі в ДТП загинула 19-річна українка: авто з'їхало у рів та перекинулось
Джерело:Gazeta Lubuska
У Любуському воєводстві, що на заході Польщі, сталася моторошна аварія. Внаслідок неї загинула 19-річна дівчина з України.
ДТП сталася вранці 16 жовтня між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. На місце оперативно прибули екстрені служби, поліція та працівники місцевої прокуратури.
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31-річний громадянин України, який перебував за кермом автомобіля Nissan, виїхав на зустрічну смугу руху. Після цього машина з'їхала у рів й перекинулася. Що до цього призвело – наразі невідомо. Одна з пасажирок легковика загинула на місці. Інший пасажир та водій – не постраждали.
Юна українка загинула у Польщі / Фото OSP Jasień
Водій та інший пасажир не постраждали / Фото OSP Jasień
Інші ДТП з українцями у Польщі
- Напередодні на південному заході Польщі в аварію потрапив мікроавтобус, в якому перебувало 8 українців. 4 з них потрапили у лікарню. За інформацією поліцейських, небезпеки для їхнього життя немає.
- Раніше поблизу польського міста Олесніца у ДТП загинув українець. Йому було приблизно 30 років. За попередніми даними, водій міг не пристебнутися пасками безпеки, або їхав з надмірною швидкістю.
- На початку жовтня у Польщі сталась автотроща, в якій також загинули українці. На місці ДТП загинули двоє молодих чоловіків, машину яких просто зім'яло.