У Польщі розслідують загибель двох українських підлітків

Двоє неповнолітніх громадян України загинули у Польщі. Діти провалилися під кригу на озері.

Трагедія трапилася 17 лютого вдень у Старому Фільварку.

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З води дістали ще живими

Як розповідають польські правоохоронці, двоє українських підлітків – 12 і 16 років перебували на замерзлому озері Вігри. Підлітки відійшли від берега приблизно на 200 метрів. Раптом крига під дітьми почала провалюватися, і вони впали у воду.

У порятунку українців брали участь майже тридцять рятувальників, зокрема водолази. Також були задіяні човни, льодові сани та гелікоптер.

Хлопців вдалося витягнути з води. Вони були ще живими. На березі їх реанімували, а потім у важкому стані доправили до лікарні. Однак, на жаль, обидва згодом померли. Один – у суботу ввечері, а другий – вночі наступного дня.

Тепер місцева прокуратура почала розслідування щодо опікунів загиблих дітей за фактом недогляду та ненавмисного заподіяння смерті.

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