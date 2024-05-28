У кортеж Анджея Дуди кинули петарду: зловмисника вже затримали
Джерело:RMF 24
У кортеж президента Польщі Анджея Дуди кинули петарду. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а правоохоронці вже затримали порушника.
Інцидент стався ввечері в понеділок, 27 травня, коли колона президента Анджея Дуди поверталася з візиту до Великопольського воєводства.
Читайте також Дуда відповів, чи зможе Польща передати Україні систему Patriot
П'яний чоловік кинув петарду
Кортеж Дуди перед 21:00 за місцевим часом проїжджав через село Кшевата в Кольському повіті. Саме тоді чоловік кинув петарду в бік президентської колони.
За неофіційною інформацією польських журналістів, вибух відчули також в автомобілях, які прямували до Варшави.
Співробітники Держохорони повідомили про подію місцевій поліції, яка невдовзі затримала зловмисника,
– йдеться у повідомленні.
Згодом з'ясувалося, що петарду кинув 39-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його помістили у витверезник.
Журналісти додали, що, за словами чоловіка, петардою він "хотів налякати птахів". Варто зазначити, що вчинок чоловіка не завдав жодної шкоди.
У Словаччині вчинили замах на прем'єр-міністра Фіцо
- Прем'єр-міністра Словаччини поранили 15 травня біля будівлі уряду. Його стан описували як критичний, але згодом Фіцо вдалося стабілізувати. Після кількох операцій лікарі кажуть, що прем'єр одужає.
- Підозрюваного у замаху затримали практично одразу. Ним виявився письменник Юрай Цинтула. Чоловік визнав, що стріляв у Фіцо, а свої дії пояснив тим, що був не згодний з політикою прем'єра. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.
- У поліції також розглядають версію, що у 71-річного стрільця могли бути спільники. Наприклад, одразу після затримання Цинтули з фейсбуку зник його обліковий запис, а історія повідомлень була очищена. Дружина зробити це не могла, тому слідство перевіряє теорію про спільників.