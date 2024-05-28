У кортеж Анджея Дуди кинули петарду: зловмисника вже затримали

28 травня 2024, 18:08
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Джерело:

RMF 24

У кортеж президента Польщі Анджея Дуди кинули петарду. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а правоохоронці вже затримали порушника.

Інцидент стався ввечері в понеділок, 27 травня, коли колона президента Анджея Дуди поверталася з візиту до Великопольського воєводства.

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П'яний чоловік кинув петарду

Кортеж Дуди перед 21:00 за місцевим часом проїжджав через село Кшевата в Кольському повіті. Саме тоді чоловік кинув петарду в бік президентської колони. 

За неофіційною інформацією польських журналістів, вибух відчули також в автомобілях, які прямували до Варшави.

Співробітники Держохорони повідомили про подію місцевій поліції, яка невдовзі затримала зловмисника,
– йдеться у повідомленні.

Згодом з'ясувалося, що петарду кинув 39-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його помістили у витверезник.

Журналісти додали, що, за словами чоловіка, петардою він "хотів налякати птахів". Варто зазначити, що вчинок чоловіка не завдав жодної шкоди.

У Словаччині вчинили замах на прем'єр-міністра Фіцо

  • Прем'єр-міністра Словаччини поранили 15 травня біля будівлі уряду. Його стан описували як критичний, але згодом Фіцо вдалося стабілізувати. Після кількох операцій лікарі кажуть, що прем'єр одужає. 
  • Підозрюваного у замаху затримали практично одразу. Ним виявився письменник Юрай Цинтула. Чоловік визнав, що стріляв у Фіцо, а свої дії пояснив тим, що був не згодний з політикою прем'єра. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.
  • У поліції також розглядають версію, що у 71-річного стрільця могли бути спільники. Наприклад, одразу після затримання Цинтули з фейсбуку зник його обліковий запис, а історія повідомлень була очищена. Дружина зробити це не могла, тому слідство перевіряє теорію про спільників.
Автор: Поліна Буянова