У Польщі під потягом загадково загинув український підліток

3 червня 2023, 17:41
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Джерело:

RMF 24

На території Малопольського воєводства під потяг потрапив 17-річний хлопець з України. На жаль, юнак загинув на місці.

Трагічна подія трапилась в районі міста Бжесько під Краковом у ніч на 3 червня. Чому та як хлопець опинився на колії наразі невідомо.

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Що відомо про нещасний випадок

Близько опівночі 17-річний підліток потрапив під потяг в районі міста Бжесько. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.

Потяг прямував з Кракова до Тарнува. Нещасний випадок стався близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України,
– повідомила речниця місцевої поліції Евеліна Буда.

Правоохоронці з’ясовують точні обставини інциденту.

Додамо, що днем раніше на індійській колії теж трапилась моторошна ДТП. Внаслідок аварії загинули близько 300 людей.

У Індії зіткнулися 3 потяги

  • 2 червня у Баласорі, що у штаті Одіша в Індії, зіткнулися два пасажирські потяги та один вантажний. Внаслідок цього 288 людей загинуло. Ще близько тисячі зазнали поранень.
  • За наявною інформацією, інцидент стався поблизу залізничної станції Баханага. Попередньо, один із вантажних потягів зійшов з рейок, а у перекинуті вагони вантажного потяга врізались 2 пасажирські потяги.
  • Відомо, що постраждалих відправили до медичних закладів. Точні обставини зіткнення потягів з'ясовують.
  • В Індії почали вимагати міністр залізних доріг про відставку, проте він заявив, що нікуди не піде.
  • 3 червня в країні оголосили одноденний траур.

Автор: Анастасія Кушпіт