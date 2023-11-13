У Польщі новообраний парламент зібрався на перше засідання
Джерело:RMF24
У Польщі відбулося засідання нового скликання Сейму, нижньої палати парламенту. Сенат збереться після обіду.
Перше засідання нового Сейму розпочалося національним гімном, а після президент Анджей Дуда виступив перед депутатами. Згодом обраний старший спікер Марек Савіцький проголосив урочисту промову.
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Присяга депутатів на новому Сеймі
Засідання парламенту відкривали визначені президентом так звані маршалки-старійшини, під керівництвом яких обиратиметься нове керівництво Сейму і Сенату.
В минулу п'ятницю, опозиційні партії висунули на посаду маршалка Сейму – Шимона Головня, лідера партії "Польща 2050".
Водночас на посаду маршалка Сенату було обрано політика Громадянської коаліції Малгожату Кідаву-Блонську.
Відставка попереднього уряду на першому засіданні
Під час першого засідання Сейму, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та його уряд подають відставку.
Це є формальною процедурою, і очікується, що президент Анджей Дуда надасть Моравецькому повноваження утворити новий уряд, оскільки його партія "Право і справедливість", отримала найбільше голосів на виборах.
Процес формування нового уряду розпочався позасеймово, і президент Дуда раніше заявив, що передасть цю відповідальність Моравецькому.
За офіційними результатами виборів у жовтні перемогла "Об’єднана правиця" під керівництвом Ярослава Качинського. Проте вона має обмежені можливості сформувати більшість для утворення уряду.
Що відомо про парламентські вибори в Польщі
15 жовтня 2023 року відбулися парламентські вибори в Польщі, на якій зареєстрована явка становила 74,38%. Виборці обирали 100 депутатів Сенату (верхня палата парламенту) і 460 депутатів Сейму (нижня палата). Склад Сейму має важливе значення, оскільки з його числа обирається прем'єр-міністр, який утворює уряд.
На парламентських виборах в Польщі такий розподіл голосів серед партій:
- "Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року і включає президента Анджея Дуду, отримала 36,03% голосів;
- Найбільша опозиційна сила "Громадянська коаліція" на чолі з експрем'єр-міністром Польщі та євродепутатом Дональдом Туском – 30,12%;
- "Третій шлях" – 14,44%;
- "Лівиця" – 8,46%;
- Права радикальна "Конфедерація" – 7,17%.
Головне протистояння відбувалося між двома партіями: "Право і справедливість" (PiS) під керівництвом Ярослава Качинського і "Громадянська коаліція" (KO) під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Польщі та колишнього голови Європейської Ради Дональда Туска.