Погрожувала туберкульозом: у Польщі українка напідпитку покусала поліцейського
Джерело:inPoland
У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадянки України, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. 32-річна українка з’їхала в кювет і не змогла виїхати.
Інцидент стався 17 листопада в селі Щекаркув, що в Опольському повіті, передає 24 Канал. За даними польських правоохоронців, водійка BMW в нетверезому стані намагалася втекти з місця аварії.
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Довелося заарештовувати силою
Пасажир намагався допомогти жінці виштовхати машину, але також був занадто п'яний, щоб довести справу до кінця. Після приїзду поліцейських громадянка України відмовилася виходити з автомобіля.
Коли один з офіцерів спробував вийняти ключ із замка запалювання, жінка почала його кусати, а до того ще й сказала, що хвора на туберкульоз,
– йдеться у повідомлені.
Поліцейським довелося застосовувати силу, щоб заарештувати українку. До того ж у неї примусово взяли кров для дослідження. Наразі результати аналізів невідомі.
Громадянку України вже помістили під варту. В суді зловмисниця відповідатиме не тільки за керування автомобілем у нетверезому стані та ДТП, а й за образу поліцейського, який перебував на службі, та порушення його недоторканності. За скоєне їй загрожує 3 роки ув’язнення.
У Польщі розбився автобус з українцями
- У селі Верешин Грубешівського повіту Люблінського воєводства 19 листопада розбився автобус, водієм якого був українець. З невстановлених причин чоловік на прямій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався в дерево на узбіччі.
- Під час трагедії в автобусі перебувало 10 громадян Україні. Дві жінки та 6-річна дівчинка загинули на місці.
- Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що зараз мамі загиблої дівчинки надають психологічну допомогу. Внаслідок ДТП також постраждала її 3-річна дитина.