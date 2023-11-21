Погрожувала туберкульозом: у Польщі українка напідпитку покусала поліцейського

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадянки України, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. 32-річна українка з’їхала в кювет і не змогла виїхати.

Інцидент стався 17 листопада в селі Щекаркув, що в Опольському повіті, передає 24 Канал. За даними польських правоохоронців, водійка BMW в нетверезому стані намагалася втекти з місця аварії.

Читайте також Підозрюють у вбивстві дружини та дітей: у Польщі затримали громадянина України

Довелося заарештовувати силою

Пасажир намагався допомогти жінці виштовхати машину, але також був занадто п'яний, щоб довести справу до кінця. Після приїзду поліцейських громадянка України відмовилася виходити з автомобіля.

Коли один з офіцерів спробував вийняти ключ із замка запалювання, жінка почала його кусати, а до того ще й сказала, що хвора на туберкульоз,

– йдеться у повідомлені.

Поліцейським довелося застосовувати силу, щоб заарештувати українку. До того ж у неї примусово взяли кров для дослідження. Наразі результати аналізів невідомі.

Громадянку України вже помістили під варту. В суді зловмисниця відповідатиме не тільки за керування автомобілем у нетверезому стані та ДТП, а й за образу поліцейського, який перебував на службі, та порушення його недоторканності. За скоєне їй загрожує 3 роки ув’язнення.

У Польщі розбився автобус з українцями