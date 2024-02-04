"Незаплановані воєнні дії": на Сході Польщі ввели попередження для пілотів

У Польщі з початку лютого 2024 року запровадили навігаційне попередження. Воно діятиме для цивільної авіації.

Попередження стосуватиметься не всієї території Польщі, а діятиме тільки вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Польські військові пояснили причину таких дій.

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Чому Польща запроваджує попередження через "незаплановані військові дії"

Оперативне командування родів військ польських Збройних сил повідомило, що Агентство аеронавігаційного обслуговування Польщі 2 лютого 2024 року видало навігаційне попередження (NOTAM).

Повідомлення має на меті попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію військової авіації у східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні,

– наголосили польські військові.

Мовить про ту територію Польщі, де країна межує з Росією та Білоруссю. Попередження діятиме з 5 лютого 2024 року по 5 травня 2024 року.

Військові розповіли, що його розробили та опублікували за погодженням з Оперативним командуванням родів військ Збройних сил Польщі.

NOTAM – це оперативні повідомлення для цивільної авіації, які містять попередження для пілотів повітряних сил про можливу небезпеку впродовж маршруту чи локації, які можуть впливати на безпеку польотів.



Де діятиме попередження для польських пілотів / Фото Польське аеронавігаційне агентство

До речі, на спеціалізованому сайті Dlapilota.pl написали, що попередження підготували "на запит з боку військових".

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