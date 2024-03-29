Втікав від поліції: у Польщі загинув 18-річний українець

Вночі 29 березня у польському місті Ополє українець, , якого поліція намагалася зупинити через порушення правил дорожнього руху, спробував втекти. На жаль, хлопець врізався у стовп на величезній швидкості, внаслідок чого помер.

Раніше у польському Щецині авто врізалося в натовп на пішохідному переході, внаслідок чого 20 людей зазнали поранень. Серед травмованих також були й українські громадяни.

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Хлопець тікав від поліції

У четвер, близько опівночі, поліцейський патруль Ополє помітив автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Працівники поліції за допомогою світлових знаків закликали водія зупинитися.

Однак 18-річний водій проігнорував вимогу та продовжив свій рух у напрямку центру міста. Внаслідок чого поліцейські викликали підкріплення.

На одній з вулиць поліцейський автомобіль перегородив дорогу, але українець об'їхав його. Автомобіль, рухаючись зі швидкістю 200 кілометрів за годину врізався у придорожній стовп.

Відомо, що після аварії постраждалого госпіталізували до лікарні, однак попри спроби лікарів врятувати хлопця, на жаль, так і не вдалося. Наразі поліція встановлює усі обставини події, а також причини поведінки водія.

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, юнак, ймовірно, був напідпитку. Однак станом на зараз офіційного підтвердження стосовно стану водія немає.

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