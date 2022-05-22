У Польщі закликали Норвегію поділитися надприбутком від подорожчання нафти й газу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Норвегію поділитися "гігантськими" прибутками, які вона отримала внаслідок підвищення цін на нафту та газ. Він радить віддати частину заробітку Україні.

Водночас Польща, за його словами, планує перейти на відновлювані джерела енергії та ядерну енергію, припиняючи приймати поставки нафти та газу з Росії та арабських країн.

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"Але чи варто нам платити Норвегії гігантські гроші за газ – у чотири чи п’ять разів більше, ніж ми платили рік тому? Це боляче", – сказав Моравецький.

Він просить Норвегію поділитися надприбутками від здороджання нафти та газу.

Вони (Норвегія – 24 канал) повинні ділитися цими надприбутками. Це не нормально та несправедливо. Це опосередкована полювання на війну, розпочату Путіним,

– висловився прем’єр Польщі.

Він додав, що пізніше цього року Польща завершить будівництво газопроводу з Норвегії, який має допомогти їй замінити постачання палива з Росії.

Підтримка України Норвегією: коротко

В кінці квітня Норвегія передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral. Вони призначені для ураження гелікоптерів та літаків на малих висотах. Окрім того, в перші дні війни вона надіслала нам 2000 протитанкових гранатометів.

Цим країна скасовувала правило, яке було чинне ще з 1950-х років. Адже раніше Норвегія не надавала зброю країнам, які не входять до НАТО, та перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що понад 80% норвежців підтримують передачу Україні новітньої зброї.

Додамо, що президент Володимир Зеленський 30 березня виступив перед парламентом Норвегії. “Думаю, ви теж відчуваєте ризики поблизу вашого кордону з Росією. В арктичному регіоні вже накопичена така кількість російських військ”, – попередив Зеленський.

Також він подякував Норвегії за відчутну підтримку, яку країна вже надала, та попросив, аби Норвегія заблокувала порти для суден Росії.

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