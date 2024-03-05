Вже третя за 48 годин: в Польщі продовжують знаходити метеорологічні кулі
Джерело:Rzeczpospolita
У Польщі продовжують виявляти невідомі предмети, що впали. Там зафіксовано вже третю подібну знахідку за останні 48 годин.
Об'єкт міг прилетіти на територію Польщі з російської Калінінградської області. На це вказують кириличні написи.
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"Невідомі літаючі об'єкти" падають у Польщі
У Польщі впав уже третій "невідомий об'єкт" за 48 годин, ймовірно, це метеорологічні кулі. У вівторок, 5 березня, фрагмент повітряної кулі було виявлено поблизу міста Кервік Вармінсько-Мазурського воєводства.
Як повідомляє ЗМІ, метеорологічна куля могла прилетіти на територію Польщі з російського Калінінграда, що межує з країною на півночі. Ця версія підтверджується тим, що на кулі виявили написи кирилицею.
На місце виявлення кулі прибули відповідні служби.
Падіння метеорологічних куль у Польщі: що відомо
- У понеділок, 4 березня невідомий предмет впав у поле і біля села Варкалкі поблизу Мілакова. Правоохоронці повідомили, що впала повітряна куля, яка прилетіла з Калінінградської області.
- Пізніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що об'єкт, який впав на півночі країни, ймовірно, був метеорологічною кулею.
- Водночас представник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський повідомив, що об’єкт передадуть для дослідження військовим.