У Польщі знайшли рідкісні монети зі срібла: їм понад 100 років

У Польщі знайшли унікальні срібні монети епохи династії Каролінгів, яким понад 100 років. Їх виявили за допомогою металошукачів.

Археологи відкопали 118 монет в комуні Біскупєц в Новому міському повіті. Про знахідку одразу повідомили владу.

Цікаво В Італії знайшли останки 9 неандертальців, яких могли вполювати гієни

Чому знахідка є унікальною

На території Польщі вперше виявили срібні монети такої кількості, яким понад сотню років. Відомо, що їх карбували на території Західної Європи в різні періоди IX століття. Ймовірно монети виготовили за правління франкської династії Каролінгів:

Людовика Благочестивого (814 – 840 роки);

Карла Лисого (840 – 877 роки).

Як скарби з'явились на відповідній території – наразі фахівці повідомити не можуть. Раніше там вже знаходили монети з Західної Європи, але їхня кількість була значно меншою.



В Польщі знайшли унікальні монети / Фото з музею в Оструді

Унікальність знахідки підтвердив археолог з Острудського музею в Польщі Лукаш Щепаньський. "Функціонування поселення в Трусо і пов'язана з цим діяльність вікінгів наразі є найзрозумілішим ключем до розгадки. Він може вказувати на те, як скарби досягли території стародавньої Пруссії", – наголосив археолог.

Останні цікаві знахідки археологів: що відомо