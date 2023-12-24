Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині"

Польські перевізники блокували кордон доволі довгий період часу. Стало відомо, що 24 грудня блокада КПП "Медика – Шегині" завершилось.

Українські прикордонники повідомили, що рух через контрольно-пропускний пункт "Медика – Шегині" відновлено. Акція закінчилась приблизно о 9:30 ранку 24 грудня.

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Як відбувається рух

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок,

– зазначили у ДПСУ.

Також у Польщі пообіцяли після початку 2024 року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення для повного розблокування кордону.

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