Два командувачі армії Польщі пішли у відставку через конфлікт з міністром оборони, – ЗМІ

У Польщі два генерали подали у відставку. Відповідні заяви вже лежать на столі президента Анджея Дуди

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення Томаш Пйотровський подали заяви про відставку. Це двоє із трьох найважливіших командувачів.

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"Землетрус у польському війську"

Польські ЗМІ назвали це "землетрусом у польському війську".

Пишуть, що причиною відставки генералів став конфлікт з главою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком. Видання нагадує, що коли з'явилася інформація про російську ракету, яка впала під Бидгощем, Блащак публічно звинуватив Пйотровського в недбалості.

Крім цього, змістились також певні обов'язки генералів.

Оперативне командування не залучили до формування військової оперативної групи "Підляшшя" для посилення польсько-білоруського кордону.

Також Головне командування відповідало за евакуацію поляків з Ізраїлю, хоча цим мало б займатися Оперативне командування.

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