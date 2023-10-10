Два командувачі армії Польщі пішли у відставку через конфлікт з міністром оборони, – ЗМІ
Джерело:RMF FM
У Польщі два генерали подали у відставку. Відповідні заяви вже лежать на столі президента Анджея Дуди
Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення Томаш Пйотровський подали заяви про відставку. Це двоє із трьох найважливіших командувачів.
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"Землетрус у польському війську"
Польські ЗМІ назвали це "землетрусом у польському війську".
Пишуть, що причиною відставки генералів став конфлікт з главою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком. Видання нагадує, що коли з'явилася інформація про російську ракету, яка впала під Бидгощем, Блащак публічно звинуватив Пйотровського в недбалості.
Крім цього, змістились також певні обов'язки генералів.
Оперативне командування не залучили до формування військової оперативної групи "Підляшшя" для посилення польсько-білоруського кордону.
Також Головне командування відповідало за евакуацію поляків з Ізраїлю, хоча цим мало б займатися Оперативне командування.
Падіння російської ракети в Польщі: основне
- 15 листопада 2022 року у польському місті Бидгощ впали російські ракети. Тоді внаслідок удару загинуло двоє людей. прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, за погодженням з президентом, терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.
- Пізніше почали припускати, що, ймовірно, що її випустили українські сили ППО для того, щоб збити російську ракету. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Україна винна перед Польщею, але загалом провина за цей інцидент та загибель людей лежить на Росії.
- Президент Польщі вважає, що повітряну ціль неможливо було знешкодити. За словами польського президента, за війну відповідальна Росія. Відтак, вона винна за всі її наслідки.