"Все буде добре, житимеш": як польські медики-волонтери евакуйовували пораненого воїна ЗСУ
Джерело:Damian Duda
Польща всебічно допомагає Україні подолати ворога. Зокрема, польські медики-волонтери рятують життя наших хлопців на Донеччині.
Чуйне відео з передової опублікував керівник волонтерської бригади бойових медиків Дем'ян Дуда. На записі видно, що він заспокоює пораненого українського бійця.
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Як медики рятують життя на передовій
Медик-волонтер зазначив, що події на відео відбуваються у Соледарі Донецької області. Там важко поранили одного з українських військовослужбовців.
Все буде добре, братику. Житимеш!
– заспокоює Дуда бійця.
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Також Дуда зазначив, що разом з побратимами вони випробовують імпровізований медичний евакуаційний автомобіль у важкопрохідній місцевості.
"Ми маємо обмежене поле дій з потерпілим через малі габарити позашляховика та його високу мобільність", – зазначив медик.
Де розташований Соледар: дивіться карту
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