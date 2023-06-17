Конфлікт триває увесь час: опозиціонер назвав причини обстрілу Польщі з Білорусі

Днями польських прикордонників обстріляли збоку Білорусі, про що писав місцевий інтернет-портал. Потрапили в автомобіль, де перебували двоє офіцерів. Причина цьому – нелегальна міграція, яка не припиняється з боку Росії.

Про це 24 Каналу сказав засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. Він наголосив, що це вже не перший випадок.

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Нелегальні мігранти

У повідомленні йшлося, що наразі невідомо з якої саме зброї був здійснений обстріл. Сам постріл пройшов через бічне вікно автівки і пройшов через інше. Цей інцидент пов'язують з проблемою нелегальної міграції.

"Я припускав, що Лукашенко "поставив кордон" з Росією, щоб спинити нелегальну еміграцію. Тому що зараз нелегали їдуть саме з російськими візами і платять гроші туди (в Росію – 24 Канал), а не Лукашенку. Але визнаю, що помилився. Нічого не змінилося. Потік цих емігрантів як йшов, так і йде. По 90 – 100 людей білоруси пропускають для того, щоб вони створили проблеми", – розповів Сергій Бульба.

Сергій Бульба про проблему нелегальних мігрантів: дивитись відео

У Польщі відзначили, що чи не щодня в польські патрулі кидають каміння. А з початку року було зафіксовано 12,3 тисячі спроб незаконного перетину кордону. Найбільше мігрантів походять з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку.

"Арабські хлопчики створюють проблеми: часто закидають камінням польські патрулі. Але ми б не здивувалися, якщо у них виявилася зброя і вони почали обстрілювати їх. І була інформація, що готується провокація. Навіть так, що завозили з Афганістану бувалих бойовиків яких навчали і мали озброїти, але не запустили", – відзначив опозиціонер.

Зазначимо, що на кордоні з Білоруссю Польща завершила будівництво електронного бар'єра. Мовиться про 3 тисячі камер. Зокрема, серед них є й тепловізійні. Також там встановили 5,5-метровий паркан зі сталевих прольотів, оснащених колючим дротом.

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