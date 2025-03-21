Бандитські "розборки", – польський політик жорстко розкритикував дії Трампа

Симпатії Трампа до диктатора Путіна не подобаються Європі. Його заяви та дії підривають довіру до Сполучених Штатів.

Про це 24 Каналу розповів колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, зауваживши, що усі відповідальні європейські політики зараз вбачають у США ненадійного партнера, який може раптово змінити політику та кинути союзників. При цьому вони ще й домовляються з "бандитом" – Росією.

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Все схоже на бандитські "розборки"

Як наголосив Кульпа, в Польщі вже йдуть розмови, що від Трампа можна очікувати чого завгодно. Вони цілком можуть почати розповідати, що "захищали Польщу" 30 років – і у відповідь захотіти гроші або ж право власності на якийсь з важливих об'єктів.

Зараз все виглядає так, ніби бандит пограбував магазин. Тобто Путін напав на Україну. А світовий поліцейський просто укладає угоду. Якщо добре заплатиш з того, що пограбував, то далі ходитимеш по місту і будуть тебе поважати. Ось такі зараз йдуть бандитські "розборки". Тепер Трамп ще й вимагає українські АЕС. За що? Щоб бандит не зруйнував? Абсурд,

– сказав Кульпа.

Зрештою все йде до того, що набагато краще було б створити окремий оборонний союз. У такому випадку все буде значно контрольованіше.

Нагадаємо, нещодавно прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським запропонував Україні передати атомні у власність США. На цьому тлі західні ЗМІ вже писали, що США нібито хочуть доповнити угоду про корисні копалини. Президент України зазначив, що питання власності щодо Запорізької та інших АЕС вони не обговорювали. Утім, Київ готовий до розмови про інвестиції з боку США для українських АЕС.