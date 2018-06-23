Польський велосипедист встановив неймовірний рекорд у Києві: фото, відео

Польський велосипедист-експериментатор Кристіан Герба, який є п'ятиразовим рекордсменом Книги рекордів Гіннесса, встановив черговий рекорд у торговому центрі в Києві.

Спортсмен встановив рекорд зі сходження на велосипеді на 35-й поверх хмарочосу.

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Рекордсмен зізнався, що це не найвища будівля, яку йому вдалось підкорити, але сходження у Києві йому вдалось зробити своїм найшвидшим.

35 поверхів багатофункціонального комплексу Gulliver у Києві Кристіан Герба здолав за 17 хвилин 10 секунд. Загалом йому вдалось подолати 888 сходинок, пише "Укрінформ".



Велосипедист із Польщі встановив рекорд у Києві

Чоловік пояснює, що складність його екстремального виду спорту полягає в тому, що долаючи перешкоди на велосипеді, він сам не може мати жодної опори. Контактувати зі сходинками можуть лише покришки коліс велосипеда.



Спортсмен подолав на велосипеді 35 поверхів

Дотепер Кристіан Герба уже підкорював 14 хмарочосів у 10 країнах світу на 4 континентах.



У Києві велосипедист із Польщі встановив новий рекорд