Про навчання ніхто не попереджав: у польському місті пролунали вибухи

У одному із міст Польщі жителі чули два потужні вибухи. Влада повідомила, що вони пролунали через те, що пара винищувачів F-16 перетнули звуковий бар'єр під час тренувального польоту.

Влада польського міста Радом звернеться до Міністерства оборони через тренувальні польоти літаків F-16. Жителів стривожили звуки двох потужних вибухів.

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Виявилося, що звуки вибухів – це результат перетину звукового бар'єра парою винищувачів.

Про навчання ніхто не попередив, тож місцева влада вимагає пояснень, адже це спровокувало паніку серед містян. З огляду на напружену ситуацію на польському кордоні протягом останніх місяців, не дивно, що жителі Радома запанікували.

Заступник мера міста Матеуш Тичинський зазначив, що у ситуації реальної загрози він не вимагає подібної звітності.

Ми знаємо, який зараз час. Ми знаємо, що звук вибухів у небі навряд чи асоціюється з безпекою,

– додав Тичинський.

У Оперативному командуванні Збройних сил повідомили, що це був звичайний запланований політ. Там пояснили, що військові проводять багато таких польотів щодня.

За словами капітана Оперативного командування Еви Золтницької, потрібно набратися терпіння і дозволити військовим тренуватися.

Шум від вибухів було чути в радіусі понад 70 кілометрів на захід і схід від Радома.

"МВС має поінформувати мешканців через ЗМІ, тому що в нас пів села вийшло на вулицю, була паніка. Це був один великий вибух. Я був удома, і будинок затрясся", – сказав житель гміни Черневіце біля Радома.

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